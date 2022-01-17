Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів

Президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США кроки для стримування російської агресії.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив в Інстаграм.

"Під час зустрічі з делегацією американських сенаторів обговорили можливі кроки для стримування російської агресії", - написав Президент.

У ході розмови Зеленський подякував Сполученим Штатам за військову допомогу Україні.

Як повідомлялося, делегація Конгресу США сьогодні відвідує Київ, аби підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та демократичним реформам, які проходять у нашій країні.