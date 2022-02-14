Зеленський звернувся до українців (відео)

Президент Володимир Зеленський запевнив українців, що наразі Україна сильна, як ніколи.

Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Великий народе великої країни! Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що з Україною наразі "системно ведуть війну" на всіх фронтах.

Зокрема, за його словами, на військовому фронті - збільшують контингент навколо наших кордонів, на дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс, на енергетичному - обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля, на інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед громадян України та серед інвесторів через ЗМІ.

Водночас глава держави наголосив, що це - не перша загроза, із якою зіштовхнувся "сильний український народ".

"Сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами і що з ними робити, ми впевнені в собі, але не самовпевнені, ми розуміємо всі ризики", - запевнив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого РФ та Білорусь розпочали спільні масштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022» поблизу кордону України.

Окрім того, Москва продовжує деструктивну діяльність в Азово-Чорноморському регіоні, оголосивши великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 до 19 лютого у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетні та артилерійські стрільби.

За даними розвідки, РФ продовжує нарощування кількості тактичних військових груп на кордонах України.