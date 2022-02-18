Жодного наказу щодо звільнення ОРДЛО силовим шляхом немає - Данілов

Жодного наказу щодо звільнення тимчасово окупованих територій України силовим шляхом немає.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив під час брифінгу щодо ситуації на сході, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні дві людини зробили заяви щодо евакуації громадян із території Донецької та Луганської областей, нібито наші військові збираються нападати на Донецьк та Луганськ для того, щоб звільнити наші території. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом наших територій - жодного такого наказу немає", - сказав секретар РНБО.

Як повідомлялося, ватажки так званих Л/ДНР заявили про евакуацію жителів окупованих територій до Ростовської області РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, підкресливши, що Україна не проводить жодних наступальних операцій на сході України, і закликав не вірити брехні окупантів.