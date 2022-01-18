Зусилля Кремля спрямовані на інтеграцію окупованих територій України - Боррель

За підсумками візиту до України та відвідання контактної лінії у зоні конфлікту на Сході країни Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив занепокоєння спробами РФ відштовхнути від України тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та де-факто інтегрувати їх у Росію.

Про це він заявив у понеділок увечері під час виступу на спільному засіданні Комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони Європейського парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після ознайомлення з ситуацією на місці я особливо занепокоєний тим, що не підконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей надалі дрейфують від України, і їх до цього підштовхують зусилля Кремля досягти де-факто інтеграції (цих територій) з Росією. Я не розумію, навіщо потрібна вся ця концентрація сил, якщо не мати саме цього в голові» - сказав Боррель.

Він наголосив, що на власні очі переконався, що тиск на Україну у зв’язку із військовим нарощуванням з боку Росії є чимось більшим, ніж просто риторикою, та супроводжується концентрацією на кордонах близько 140 тисяч російських військовослужбовців. Водночас Росія ультимативно пропонує Західному світу прийняти проєкти договорів щодо «гарантій безпеки».

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«Протягом цього візиту я надіслав чітке послання як для України, так і для міжнародної спільноти щодо підтримки суверенітету України та її територіальної цілісності, що ця підтримка залишається міцною. Важливо, що ми закликали Росію до деескалації та до імплементації Мінських угод, які стали свого роду мантрою, яку ми повторюємо раз за разом, але вони дуже далекі від справжньої імплементації», - зауважив Високий представник ЄС.

Він підкреслив, що Мінські домовленості є складним документом, який залишає багато простору для різних інтерпретацій, - що саме має бути зроблено, коли й ким.

«Імплементація Мінських угод потребує потужної волі, політичного розуміння та стійкої взаємної довіри між сторонами. Але це не той випадок. Ми маємо продовжувати будувати (діалог) на їх основі, тому що це лише одна річ, яку ми маємо. Це єдина угода, яка зупинила війну, і єдина, що може дати уяву про можливості для пошуку миру», - сказав Жозеп Боррель.

Як зазначив Високий представник ЄС, під час візиту до України він підтвердив тверді зобов’язання Європейського Союзу, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та високу ціну для Росії. За словами Борреля, саме до його компетенції належить підготовка обмежувальних заходів та винесення їх на розгляд Європейської Ради, оскільки такі санкції мають бути застосовані без тривалого обговорення у випадку подальшої ескалації.

«Я повторив, що не може бути безпеки Європи без безпеки України. Якщо росіяни хочуть говорити про російську безпеку - вони можуть говорити все, що хочуть. Але, якщо вони говорять про європейську безпеку, - про нашу безпеку, – ми маємо бути частиною розмови. Якщо вони говорять про безпеку України, тоді Україна має бути частиною цієї гри…. Сполучені Штати підтримали цю позицію – нічого про нас або про Україну без участі ЄС і України», - наголосив Боррель.

Як повідомлялося, минулого тижня в Європі відбулися чисельні дипломатичні заходи для обговорення питань європейської безпеки та зниження напруги навколо України, що була спровокована внаслідок концентрації російських військ уздовж її кордонів. Серед цих заходів – неформальна зустріч міністрів оборони та міністрів закордонних справ ЄС (Gymnich), яка відбулася з ініціативи Французького головування ЄС у місті Брест. 24 січня питання європейської безпеки розглядатимуться в Брюсселі під час формального засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.