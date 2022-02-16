Звіт української розвідки не підтверджує відведення російських військ - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що останній звіт української розвідки, складений у середу, не містить доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів, про це він розповів в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Україна повірить, що Росія серйозно ставиться до вирішення нинішньої кризи, лише якщо вона виведе свої війська, військову техніку та озброєння, у тому числі сили, дислоковані в Білорусі для навчань, які мають завершитися 20 лютого.

За даними українських військових, нині біля України зосереджено близько 140 000 об'єднаних російських військових та проросійських сепаратистських формувань, зокрема 125 000 наземних військ. За його словами, лише у Білорусі перебуває 9000 російських військовослужбовців.

Для порівняння Рєзніков сказав, що Україна має всього близько 35 000 військовослужбовців у східній частині Донбасу, де Україна з 2014 року воює з терористами, що підтримуються Росією, так званих "Л/ДНР".

Коментарі Резнікова підкреслили скептицизм в Україні та серед її західних прихильників щодо заяви Росії про те, що вона відводить війська після навчань поблизу України. Захід побоюється, що їх можуть використати для воєнного нападу на Україну, що Москва неодноразово заперечувала.

Міністерство оборони Росії також опублікувало кадри, на яких видно, як танки, бойові машини піхоти та самохідно-артилерійські установки покидають Кримський півострів.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Це не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідувань наших стратегічних партнерів", - сказав Резніков, коментуючи заяву Міноборони Росії про відведення російських військ з Криму.

Резніков сказав, що навіть якщо російські війська підуть з одного місця, це, швидше за все, буде лише "міграцією" в інший район поряд з Україною, а не справжнім відступом.

"Всі війська, які вони підтягнули, мають повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді буде ясно, що вони скасували свої агресивні плани", - сказав він.

"Недостатньо вивести людей - повинні піти також озброєння та техніка", - додав Резніков.

Цього тижня Міністерство оборони України постраждало від масованої кібератаки, яку український уряд назвав найбільшою атакою в історії країни. Уряд підозрює, що за терактом може стояти Росія. Москва заперечує свою причетність.

Рєзніков сказав, що злам не пошкодив вебпортал Міністерства оборони й не торкнувся закритих систем управління та контролю України. Він сказав, що міністерство планує створити спеціальні кіберпідрозділи для боротьби із такими атаками.

Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс не бачить ознак деескалації біля України.

За матеріалами Reuters, ZN.ua