Єрмак та Червінський влаштували перепалку у суді: Сподіваюсь, для вас та тих, хто здавав Україну, це просто не минеться

Колишній розвідник Роман Червінський та екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак влаштували перепалку на засіданні ВАКС, де обирали запобіжний захід колишньому очільнику ОП.

Єрмак звернувся до нього: «Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак. — Ред.) представляв вас як свого побратима, яструба», — зазначив колишній керівник ОП.

«А потім попросив 20 тисяч доларів за зустріч. Я пам’ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по 10 тисяч доларів, виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку», — відповів йому Червінський.

Єрмак сказав, що це «не відповідає дійсності».

Відомо, що у жовтні 2022 року на війні проти російських окупантів загинув Дмитро Штанько, відомий тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал.