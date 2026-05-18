Президент анонсував кадрові зміни найближчими тижнями

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів сьогодні нараду, ключовою темою якої стали кадрові питання.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду - урядовці, наші парламентарі - по кадрових питаннях, які потребують вирішення", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні потрібно більше активної внутрішньої роботи в державі. Також, за його словами, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

"Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати", - сказав Президент.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Президент України під час зустрічі вирішили кадрові питання у структурі Міністерства закордонних справ та посольському корпусі.