Рада відправила у відставку Свириденко та її уряд

Верховна Рада підтримала відставку Прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відставку підтримали 258 народних депутатів.

Під час виступу Свириденко подякувала депутатам та органам влади за спільну роботу протягом року, Президентові - за довіру, українцям - за віру та невтомну працю, а військовим - за захист держави.

"В умовах, коли ворог так сильно намагається зруйнувати життя всюди - від маленьких сіл до мегаполісів, забезпечити гідне життя для українців - непросте завдання. Але я вважаю, що разом із вами ми вистояли й зробили все можливе, а часто й неможливе, для енергетиків, освітян, транспорту, охорони здоров'я та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб... Для нашої урядової команди було честю працювати поруч із вами на благо України", - зазначила вона.

Разом із Свириденко у відставку йдуть: перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль; віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба; віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка; віце-прем'єр- міністр з гуманітарної політики України - міністр культури Тетяна Бережна; міністр молоді та спорту Матвій Бідний; міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова; міністр внутрішніх справ Ігор Клименко; міністр освіти і науки Оксен Лісовий; міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко; міністр фінансів Сергій Марченко; міністр закордонних справ Андрій Сибіга; міністр оборони Михайло Федоров; міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв; міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін; тимчасова виконувачка обов'язків міністра юстиції Людмила Сугак; тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Хочу від імені Верховної Ради подякувати Юлії Анатоліївні за цей прекрасний рік. Це був рік, за який нам вдалося дуже багато: пройти складну зиму, дуже багато отримати в напрямку євроінтеграції. І це той приклад, який є дуже гарною комунікацією між Верховною Радою і урядом", - заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під оплески зали після промови Свириденко.

За даними джерел Укрінформу, очікується, що голосування в парламенті за призначення нового уряду відбудеться 16 липня.

До того часу тимчасово виконувати обов'язки глави уряду буде перший віцепрем'єр, колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Своєю чергою, Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді перед ухваленням рішення про її відставку з поста прем'єр-міністра подякувала народним депутатам і Кабінету міністрів за спільну роботу, яка зосереджувалася на турботі про українців в часи війни.

"Головним завданням і місією для себе я обрала допомогу і турботу про українців, які щодня потерпають від війни. І разом з вами, шановні народні депутати, шановні міністри, ми працювали в усіх без винятку регіонах - від прифронтових регіонів до західних кордонів. Ми з вами опікувалися життєво важливими питаннями забезпечення житлом, питаннями оплати праці лікарів, учителів, укриттів у школах і дитячих садочках, підприємствами, захистом людей. Це головне, що ми всі маємо робити в умовах війни", - сказала Свириденко.

Вона підкреслила, що вважає спільною перемогою зроблене в Україні для підтримки енергетиків, освітян, транспорту, охорони здоров'я, житлового сектору, ВПО. А також роботу на міжнародному треку, яка дозволила залучити 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу та отримати нову програму МВФ.

"Також ми турбувалися про наше майбутнє. За останній місяць ми відкрили два кластери із шести кластерів у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Вступ до ЄС є чіткою і осяжною метою для нас", - додала Свириденко.

За її словами, головним викликом для наступного уряду буде проходження зими. Втім, країна активно готується до неї; триває впровадження планів стійкості всіх регіонів.

Згадала Свириденко і про інструменти політики "Зроблено в Україні", про структурні реформи в освіті, енергетиці, охороні здоров'я на тлі війни.

"Дякую всім українцям за віру і невтомну працю від усієї урядової команди. Інституціям, державним компаніям, кожному регіону хочу сказати слова вдячності за щоденну роботу і відчуття надійного плеча поруч. Дякую нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам Україна існує, живе і працює. Україна виборює свою незалежність і відстоює свою суверенну державність", - наголосила очільниця уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня 2025 року проголосувала за призначення Свириденко на посаду Прем'єр-міністерки.