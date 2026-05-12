Сибіга: без США завершити мирні зусилля неможливо

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив про важливість визнати те, що участь США є необхідною, аби досягти реальних результатів у мирних зусиллях для завершення російсько-української війни.

Про це він заявив у вівторок на заході Польського інституту міжнародних справ (PISM), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що Україна очікує від США лідируючої ролі у цьому процесі. Він нагадав про важливість купівлі озброєнь у США та привітав зусилля Вашингтона у мирному процесі.

"Ми купуємо у них озброєння. Ось чому ця програма PURL є для нас такою важливою, адже для нас це єдиний спосіб придбати стратегічні системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності", – сказав міністр.

При цьому він наголосив, що не вірить у можливість досягти завершення мирних зусиль без американської сторони.

"Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але також паралельно нам потрібен їхній вплив і тиск на Росію. Я вважаю, що важливо визнати це", – зауважив міністр.

Нагадаємо, Україна очікує в Києві представників президента Америки на рубежі весни-літа.

Між тим Сибіга у понеділок взяв участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, під час якого запропонував посилити роль Європи у мирних зусиллях.