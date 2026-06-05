Словаччина підтримує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС - Сибіга

Словаччина підтримує відкриття першого кластера у межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи двосторонні переговори зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал МЗС України.

"Словаччина підтримує відкриття першого переговорного кластера, а згодом і решти п'яти кластерів у межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС", - цитують у зовнішньополітичному відомстві главу української дипломатії.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув в Україну з візитом, який розпочав з вшанування у Вінниці пам'яті українських захисників.