Тігіпко став позаштатним радником Буданова

Рух Чесно з'ясував, хто став позаштатними радниками Офісу президента та його нового очільника Кирила Буданова.

Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно, одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко -колишній лідер партії "Сильна Україна" та віцепрем'єр- міністр часів Януковича.

Ще одним позаштатним радником керівника ОП є речник ГУР Андрій Юсов.

Третім - один із лідерів одеської "Пори" Роман Девятов.

"Після зміни керівництва ОП в 2025 році частина радників формально "випала" з команди, але швидко повернулася, хоча вже в іншому статусі.

Як-от Михайло Подоляк і Сергій Лещенко. Адже за часів Андрія Єрмака обидва працювали позаштатними радниками безпосередньо глави ОП. Після його звільнення їх також формально звільнили з цих посад, проте невдовзі перепризначили знову, цього разу вже як позаштатних радників всього Офісу президента", - йдеться в матеріалі Чесно.

На своїй посаді позаштатного радника Офісу президента залишилися Вікторія Страхова та Ігор Веремій.

Веремій - економіст та держслужбовець зі стажем.

Про Вікторію Страхову відомо, що вона фахівчиня у сфері фінансів та юриспруденції.