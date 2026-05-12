У Єврокомісії відреагували на справу екскерівника ОПУ Єрмака

У Європейській комісії відреагували на вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. У Брюсселі заявили, що ця ситуація демонструє роботу українських антикорупційних органів.

Про це речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив у коментарі "Суспільному".

За його словами, ефективна боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Це свідчить про те, що антикорупційні органи України функціонують і виконують свою роботу", - зазначив Мерсьє.

Він також наголосив на важливості збереження незалежності та захисту антикорупційних інституцій.

"Боротьба з корупцією є важливою складовою процесу вступу України до ЄС, тому відповідні інституції мають бути захищені", - додав речник Єврокомісії.

У Брюсселі також заявили, що продовжать стежити за подальшим розвитком ситуації навколо цієї справи.

Що відомо про справу Єрмака

Нагадаємо, колишнього очільника ОП Андрія Єрмака підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив "Сонячний берег".

Раніше стало відомо, що САП проситиме суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 млн грн. Засідання щодо запобіжного заходу призначене на 12 травня.

Тим часом адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що справа ексочільника ОП складається з 16 томів. Як повідомила сторона захисту, адвокати не встигли детально ознайомитися з усіма матеріалами провадження до початку засідання у ВАКС. За матеріалами ТСН.ua