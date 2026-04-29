Україна офіційно просить Ізраїль арештувати судно з зерном

Офіс генерального прокурора України направив Ізраїлю документи для арешту російського морського судна Panormitis, яке, за даними слідства, перевозить зерно, вивезене з окупованих українських територій.

Про це в середу, 29 квітня, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, відповідний запит про міжнародну правову допомогу скерували до компетентних органів і документи вже перебувають на розгляді ізраїльської сторони.

"Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу", - розповів генпрокурор у Telegram.

Судно з зерном із окупованих територій прямує до Хайфи

Як встановило слідство, судно Panormitis транспортує зерно, частково вивезене з окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Panormitis прямує до ізраїльського порту Хайфа.

Як зазначає Кравченко, українські слідчі задокументували факти незаконного заходу судна до закритих портів України, що є грубим порушенням українського законодавства та норм міжнародного морського права.

За даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабної агресії РФ із тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн аграрної продукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився", - наголосив Кравченко, додавши, що Україна продовжить системно ідентифікувати кожне судно-порушник і працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів.

Напередодні, 28 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує новий санкційний пакет, який охопить як перевізників краденого зерна, так і фізичних та юридичних осіб, причетних до цієї схеми. За його словами, влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем заходять в їхні порти, а такі факти самі по собі є порушенням законів в Ізраїлі.

Того ж дня Європейська Комісія звернулася до міністерства закордонних справ Ізраїлю для з'ясування обставин і допустила накладення санкцій.За матеріалами DW.