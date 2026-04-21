Україна завершила ремонт нафтопроводу "Дружба" - Зеленський

Українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", який транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Обговорили наші пріоритети в енергетичній співпраці з партнерами. Перше: в умовах кризи через війну в Ірані важливо виконати повністю домовленості щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального. На квітень і травень обсяги забезпечені.

Друге: вже на цей тиждень готуємо зустріч у форматі енергетичного "Рамштайну", і маємо прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об'єктів енергетики.

Третє: як і було визначено в комунікації з Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

Ми пов'язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України - ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах" - написав Зеленський.

Перекачування російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба" до Угорщини та Словаччини зупинили у січні 2026 року після атаки українських БПЛА на трансформаторну підстанцію. Аналітики оцінюють постачання у серпні до цих країн на рівні 150 тис. барелів на добу, або 60% загального споживання нафти.

Угорщина та Словаччина отримували сиру російську нафту трубопроводом "Дружба", який прокладено через місто Мозир у Білорусі. Там він розділяється на північну та південну гілки. Північна проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини, поставки нею заблоковано з минулого літа через санкції ЄС. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Нафтопровід "Дружба" - це майже 5% всього експорту російської нафти, і навіть кілька відсотків експорту нафти Казахстану.

Зупинка перекачування нафти "Дружбою" призвела до різкого загострення розбіжностей між Україною та Угорщиною. Віктор Орбан заблокував раніше узгоджене виділення Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро. За матеріалами Подробиці.