Умєров прибув до Берліна на переговори

Секретар РНБО України Рустем Умєров прибув у Берлін з ненаголошеним візитом, де вже зустрівся з держсекретарем МЗС ФРН Гюнтером Зауттером.

Про це у вівторок, 26 травня, повідомила журналістам речниця Рустема Умєрова Діана Давітян, пише "Інтерфакс-Україна.

За її словами секретар РНБО обговорив із Зауттером оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною, зокрема, щодо Drone Deal, безпекові питання та перемовний процес з рф.

"Рустем Умєров працює в Берліні. Зокрема, однією з зустрічей була з його колегою Гюнтером Зауттером", - підтвердила вона журналістам.

За словами речниці, питання "обмеженого членства в ЄС" сторони не обговорювали.

"Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін", -додала вона.

Крім того, Давітян анонсувала візити найближчим часом візити Умєрова ще до кількох європейських столиць.

Раніше сьогодні видання Politico повідомило про "екстрені та закриті перемовини" в Берліні за участі радників з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Це викликало шалений ажіотаж у меда спільноті.

Неназвані дипломати ЄС зазначили у коментарі виданню, що цей візит може бути пов'язаний із обговоренням подальших кроків щодо завершення війни та безпекових гарантій для України. Також не виключали й імовірних переговорів щодо асоційованого членства України в ЄС, зокрема, на тлі нещодавніх заяв Фрідріха Мерца щодо прискореного формату вступу для України.

Інші джерела видання припустили, що лідери 4 країн обговорять зростання загроз з боку рф та Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна домовилась активізувати дипломатичні зусилля заради досягнення миру з Британією, Францією та Німеччиною.

Водночас президент України виступив проти ідеї так званого "асоційованого членства" України в Європейському Союзі без повноцінного права голосу.

Також ми повідомляли, що Європейський Союз обговорює призначення представника для можливих мирних переговорів щодо України на тлі того, що команда президента США зосереджена на ірано-ізраїльській кризі. За даними ЗМІ, одним з варіантів є колишня канцлерка Німеччини.

Крім того, стало відомо, що представляти Європу погодився президент Фінляндії Александр Стубб.