Зеленський анонсував переговори з Європою про спільну систему ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готується до переговорів із європейськими партнерами щодо створення спільної системи захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Вже цього тижня в нас буде розмова з європейцями - перемовини про створення спільної системи захисту неба", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що інтеграція України в європейську систему безпеки є питанням стратегічного вибору.

"Я впевнений: або Україна стане невід'ємною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною "русского міра"", - підкреслив він.

За словами президента, Україна вже має значний досвід у протидії повітряним загрозам, зокрема дронам-камікадзе, і готова ділитися цими напрацюваннями.

"Радарне поле, необхідні РЕБ-системи, зв'язок між компонентами ППО й саме перехоплення - все це вміє робити Україна", - зауважив глава держави.

Він також зазначив, що українські рішення вже застосовуються за межами Європи. Зокрема, перехоплювачі працюють у країнах Близького Сходу та Перської затоки, де Україна співпрацює з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром.

Президент додав, що інтерес до українського досвіду виявляють також інші країни, включно з Туреччиною, Кувейтом і Оманом, а співпраця у сфері безпеки має економічний вимір.

"Україна - глобальний виробник сили та безпеки, так є і так буде. І все це не подарунки від України. Довгострокові безпекові угоди на Близькому Сході - це кошти для нашої держави щороку, це пальне для України, необхідне в умовах світової нестабільності. Це й ті види зброї, яка в нас у дефіциті, але є в партнерів", - підсумував Зеленський.

Розширення співпраці України у сфері протиповітряної оборони відбувається на тлі зростання інтересу до її військових технологій з боку партнерів. Як зазначав генсек НАТО Марк Рютте, країни на східному фланзі Альянсу та держави Перської затоки вже використовують українські рішення для захисту від дронів.

За його словами, ще рік тому таких технологій не існувало, однак бойовий досвід України дозволив швидко їх розвинути. Тепер ці напрацювання допомагають захищати інфраструктуру та рятувати життя не лише в Україні, а й за її межами.

Ще наприкінці березня Володимир Зеленський уклав відповідні домовленості із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром щодо протидії іранським безпілотникам. Крім того, запити на таку співпрацю надходили і від інших країн регіону, зокрема Бахрейну та Оману.



