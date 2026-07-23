Зеленський готує нові посади для Свириденко й Умєрова

Президент Володимир Зеленський пропонував колишній очільниці уряду Юлії Свириденко посаду посла в США, але зараз має й іншу пропозицію "за іншим напрямком".

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН.

"У нас є обговорення із Рустемом (секретарем РНБО Рустемом Умєровим - Ред.) і з Юлією Свириденко. У нас є пропозиції, це вже не секрет, що дійсно при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлію Свириденко місце посла в США", - повідомив він.

Зеленський наголосив, що посада посла Україні в США дуже важлива. На його думку, там повинна бути людина "на рівні віцепрем'єра, або мінімум міністра або краще прем'єр-міністра".

"Юлія (Свиридено) зробила важливий договір, я вважаю, під її керівництвом з Бесентом (Скотт Бессент, міністр фінансів США - Ред). Тобто це економічна складова, яка нас може пов'язувати і повинна пов'язувати з США. Ви знаєте, як вони відносяться, саме все через економіку сьогоднішня адміністрація. Тобто я хотів цього", - каже президент.

Водночас, він додав, що для Свириденко "є пропозиція очолити ще один напрямок". Про що саме йдеться, Зеленський не уточнив.

Також він сказав, що "є пропозиції" для Рустема Умєрова, але теж не уточнив, які саме.

"І ми повернемось до цього. Рустем (Умєров) також зараз має відповідні пропозиції", - підсумував Зеленський.

Зауважимо, що наразі Умєров є секретарем РНБО. Але під час призначення нового уряду попередній глава МВС Ігор Климено, мав перейти до Міноборони. Проте цього не сталося, а міністр внутрішніх справ вже був призначений. Клименко залишився без посади. Тому президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО. Указу про звільнення Умєрова і призначення Клименка на РНБО поки не було. За матеріалами MY.UA