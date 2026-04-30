Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.

Відповідні позначки з’явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

27 квітня Зеленський підписав укази №№342/2026 та 343/2026, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня, та вніс законопроєкти №15197 і №15198 про їх затвердження до парламенту. Депутати підтримали їх на наступний день 315 та 304 голосами відповідно. За матеріалами Інтерфакс-Україна.