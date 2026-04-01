Зеленський про співпрацю з Близьким Сходом: Наші перехоплювачі вже дають результати

Україна розширює співпрацю з державами Близького Сходу та Затоки, зокрема у сферах військової експертизи та спільної безпеки.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Продовжуємо працювати з державами Близького Сходу та Затоки. Ситуація в цьому регіоні має глобальне значення, і це відображається на світових ринках, у вартості життя в усіх країнах без винятку, а також у технологічних викликах, які не можна залишати без належного реагування. Війна робить зброю небезпечнішою. Наша мета - більше спільної безпеки", - зазначив Зеленський.

За його словами, станом на сьогодні Україна вже предметно співпрацює із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром. Триває робота з Йорданією, а також комунікація з Бахрейном, Кувейтом та Іраком.

"Наша військова експертиза вже дає результати. Наші перехоплювачі вже дають результати. Ми вже маємо кілька довгострокових домовленостей про співпрацю та взаємне посилення і готуємо нові рішення", - запевнив Президент.

У цьому контексті він зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні доповів про заплановану роботу з Туреччиною та деякими іншими державами, які мають вагомий потенціал.

Зеленський також нагадав про схожість ситуації в Ормузькій протоці та Чорному морі.

"Блокування нормального мореплавства в Ормузькій протоці - це фактично такий же виклик, із яким ми в Україні зіткнулися у 2022 році, коли Росія спробувала заблокувати наші порти та доступ до моря, - тільки в більш небезпечному масштабі. Жоден народ не має залишитися сам на сам із терористичними ударами", - зазначив глава держави, подякувавши всім, хто не втрачає часу, координується та розробляє формати надійного гарантування спільної безпеки.

Минулого тижня Зеленський здійснив візити до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару і Йорданії.

Зокрема, з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр- міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані Україна домовилася про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Аналогічну угоду укладено і з Саудівською Аравією.