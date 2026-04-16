Зеленський розповів про головні результати "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський розповів про головні результати засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбулось 15 квітня.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова стосовно підсумків зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Партнери на "Рамштайні" відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей", – розповів президент.

Він зазначив, що підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.

Він подякував Німеччині за продовження нашої роботи щодо ППО та далекобійних можливостей України, а Британії – за продовження роботи для постачання необхідних дронів.

Він додав, що Норвегія виділить більш ніж 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також 150 мільйонів доларів на посилення нашої логістики.

Нідерланди нададуть понад 200 мільйонів євро на безпілотники.

Зеленський подякував Іспанії "за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності", а Канаді – за чергове посилення визначених оборонних напрямків.

Крім того, за його словами, Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення української ППО.

Також він подякував Литві та Естонії за внески в програму PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня заявив, що держави-члени Альянсу протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.