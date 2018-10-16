Рада отказалась снять неприкосновенность с Вилкула

Верховная рада Украины отказалась снять депутатскую неприкосновенность с сопредседателя депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, передает РБК-Украина.

Отметим, что снятие неприкосновенности с парламентария поддержали лишь 137 депутатов при 226 необходимых.

"Это стыд украинского парламента. Идя на выборы, мы обещали снятие депутатской неприкосновенности... Я считаю, состоялось лукавство перед нашими избирателями и перед нашей общиной", - отметил председатель парламента Андрей Парубий, комментируя данное решение ВР.

После этого спикер закрыл утреннее пленарное заседание Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Вилкул незаконно передал в аренду несколько земельных участков во время руководства Днепропетровской ОГА.

В ГПУ заявили, что Вилкул передал в аренду 15,0197 га земель коллективной собственности, а также еще два участка площадью 1,8 и 1,15 га. Кроме того, он передал в аренду земли сельскохозяйственных дорог и прогонов.

Напомним, комитет ВР по вопросам регламента направил в Верховную раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. В заключении, которое комитет направит на рассмотрение парламента, указано, что внесенное ранее генеральным прокурором Украины представление на Вилкула является законным.