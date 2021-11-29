Штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено - МОЗ

Україні поки що не виявлено нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це 29 листопада під час брифінгу, який транслювали у Facebook на сторінці МОЗ, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У країні діє система передання на секвенування зразків від людей, які повернулися з-за кордону, із районів, де фіксують значні спалахи коронавірусної інфекції, а також зразків від громадян, які мають атиповий перебіг COVID-19.

"Це дозволяє більш прицільно використовувати лабораторні потужності для виявлення нових штамів", - наголосив голова МОЗ.

Ляшко зазначив, що поява нових штамів коронавірусу - можливий наслідок нерівномірного розподілу вакцин COVID-19.

"Основна маса нових штамів з'являється у країнах із низьким рівнем доходу й низьким охопленням вакцинації", - уточнив міністр.

28 листопада у ВООЗ заявили, що поки що не мають інформації про те, що штам "Омікрон" є заразнішим, ніж інші, зокрема "Дельта".

"Поки незрозуміло, чи викликає "Омікрон" важчий перебіг захворювання порівняно з інфекціями з іншими варіантами, зокрема зі штамом "Дельта". Попередні дані свідчать про те, що в Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не внаслідок конкретної інфекції, викликаної "Омікроном", - зазначили в організації. За материалами Гордон.