"1+1" заявляет, что у него пытаются забрать лицензию

Руководство и журналисты телеканал "1+1" опубликовали открытое письмо к Президенту Украины Петру Порошенко, Андрею Парубию и Владимиру Гройсману по поводу прекращения действий их лицензии на аналоговое вещание.

Сообщается, что 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала "1+1", и несмотря на то что 15 декабря Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала, лицензия так и не была продлена официально.

"Последние две недели, из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, Вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимости развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", - сказано в письме.

Журналисты сообщают, что со стороны Нацсовета к каналу "1+1" не было никаких замечаний или претензий. Поэтому канал не понимает, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии - 29.12 и после того, как осуществили оплату лицензионного сбора, все еще находится перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала, что является нонсенсом для частной компании.

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Письмо подписали генеральный директор "1+1" медиа Ткаченко, директор департамента информационного вещания Попов, директор департамента журналистских расследований Шиленко, а также ведущие Мазур, Мосейчук и Таран, кроме того заслуженный артист Украины Горбунов и руководитель Студии "Квартал-95" Зеленский.