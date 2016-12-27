Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Украина"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о назначении внеплановой проверки телерадиокомпании "Украина" в связи с трансляцией сериала "Старшая сестра".

Как сообщает во вторник пресс-служба Нацсовета, такое решение регулятор принял на заседании 27 декабря.

"Мониторингом Национальной рады в эфире телеканала 21 – 23 декабря зафиксирована трансляция телесериала "Старшая сестра" режиссера С.Васьковского. В то же время по информации, которая была обнародована на официальном веб-сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино 21.12.2016, государственная регистрация этого телесериала была отменена и аннулировано прокатное удостоверение. Таким образом, демонстрация указанного фильма в эфире телеканала "Украина" имеет признаки нарушения компанией требований пунктов а), б) части первой статьи 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также статьи 1646 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

С целью проверки соблюдения лицензиатом указанных норм законодательства ему назначена внеплановая проверка.

Как сообщалось, 23 декабря 2016 года Госкино отменило госрегистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Старшая сестра" режиссера С.Васьковского в связи с представлением субъектом кинематографии недостоверных сведений в документах.