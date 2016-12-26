Сайт МОН подвергся хакерской атаке

Сайт Министерства образования и науки Украины на выходных подвергся хакерской атаке и на данный момент не работает. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 декабря. "Относително неработающего сайта. У нас была DDoS-атака на выходных. Сейчас еще не удалось полностью корректно возобновить работу сайта", - сообщили в пресс-службе. В МОН также рассказали, что сейчас ведутся технические работы. О дальнейших шагах пока неизвестно. Напомним, 16 декабря 2016 года хакеры атаковали сайт Министерства инфраструктуры Украины.

