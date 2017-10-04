Компания Amazon приобрела стартап Body Labs по созданию 3D-моделей человека. Об этом сообщает портал Techcrunch, ссылаясь на источники. Один из собеседников портала сообщает, что компания могла заплатить за стартап до 100 млн долларов. Другой источник оценил покупку в 70-100 млн долларов. При этом представитель Amazon отказалась комментировать порталу информацию о покупке. Отметим, что стартап Body Labs был основан в 2013 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. За это время в него вложили 13,2 млн долларов. Так, компания занимается созданием 3D-моделей человека и анимацией человеческих фигур, сделанных на основе фотографий людей. Разработки применяются в индустрии одежды и для создания персонажей компьютерных игр.

