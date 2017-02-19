Apple: iPad Pro может заменить компьютер

Типовое применение планшетного компьютера - серфинг в интернете и просмотр видеороликов в YouTube. Для этого подойдет практически любая модель. В Купертино считают, что планшет iPad Pro способен заменить ПК. Apple запустила новую рекламную компанию, нацеленную на владельцев PC, которые сомневаются, что с iPad Pro можно отказаться от покупки традиционного ПО. Серия промо-роликов значительно отличается от предыдущих видео компании и отсылает нас к легендарной рекламе "I'm a Mac".

На YouTube-канале Apple опубликовано сразу четыре клипа: "Никаких вирусов", "Делайте больше в Word", "Не ищите Wi-Fi" и "Лучше, чем компьютер". В каждом ролике маркетологи обыгрывают одно сообщение пользователей из Twitter. В Apple утверждают, что iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном может стать полноценной заменой компьютеру.

На одной из конференций глава компании Тим Кук заявил, что с собой в деловые поездки и путешествия из техники он берёт только iPad Pro, iPhone и Apple Watch.

По его словам, планшет с клавиатурой Smart Keyboard и стилусом Apple Pencil может стать идеальной заменой ноутбукам и компьютерам. Цель новой рекламной компании, убедить пользователей, что iPad Pro действительно может заменить традиционный ПК.

macdigger.ru