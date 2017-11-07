Apple отсудила у Samsung 120 миллионов долларов в патентном споре

Верховный суд США постановил, что компания Samsung должна выплатить Apple 120 миллионов долларов компенсации в патентном споре, который компании начали еще в 2014 году, сообщает The Verge.

Тогда Apple подала в суд на Samsung, обвинив ее в нарушении патентного права на разблокировку экрана slide-to-unlock и на ПО, позволяющее автоматически превращать, например, телефонный номер в интерактивную ссылку. В том же году суд признал Samsung виновной и обязал ее выплатить Apple 120 миллионов долларов, но Samsung подала апелляцию и в 2016 году решение было отменено. Такое решение было обжаловано уже Apple.

После Samsung подала апелляцию в Верховный суд, который признал ее виновной в нарушении патентного права и обязал ее выплатить указанную сумму Apple.

Стоит отметить, что это не единственный патентный спор между двумя компаниями. Так, Apple обвиняла Samsung в незаконном заимствовании дизайна iPhone и требовала компенсации в виде 930 миллионов долларов. Затем Samsung удалось снизить сумму выплаты до 400 миллионов. Тяжба продолжится в мае следующего года.

В декабре прошлого года Apple Inc. и Nokia Corp. подали встречные иски в суды США и Германии о нарушении патентных прав на технологии, которые используются в iPhone и других продуктах Apple. Патентное разбирательство стало уже вторым за последние семь лет.