Американская корпорация Apple планирует запустить в Украине свою платежную систему во втором квартале 2018 года. Об этом сообщает Mac Rumors. Глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина Максим Патрин сообщил, сославшись на собственные источники, что Apple Pay собирается дебютировать в Украине во втором квартале 2018 года. В Украине в настоящее время не функционируют Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, но работает Privat24, что также позволяет осуществлять оплату, используя смартфон. Samsung Pay, по слухам, опережает Apple Pay в Украине. Платежная система Samsung может заработать в середине 2017 года. Последний запуск Apple Pay состоялся в Италии в середине мая. Система также доступна в США, Великобритании, Китае, Австралии, Канаде, Швейцарии, Франции, Гонконге, России, Сингапуре, Японии, Новой Зеландии, Испании, Ирландии и Италии. Напомним, Украину посетит соучредитель Apple Стив Возняк. Он выступит во Дворце спорта 30 сентября в рамках форума Olerom Forum 1.

