Apple покупает приложение для распознавания музыки Shazam за $400 млн

Apple Inc. близка к приобретению приложения для распознавания музыки Shazam, пишет TechChrunch со ссылкой на информированные источники.

По данным ReCode, сумма предстоящей сделки составляет $400 млн. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Как отмечает журнал Music Business Worldwide, сумма сделки существенно ниже предполагаемой капитализации Shazam, которая в 2015 году, в ходе последнего раунда финансирования, была оценена в $1 млрд.

Британская компания Shazam, основанная в 1999 году, разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать (и покупать) музыкальные композиции по короткому услышанному фрагменту.

Большую часть доходов компании, которая утверждает, что более 100 млн человек пользуются приложением Shazam как минимум раз в месяц, составляют комиссионные выплаты за песни, найденные с помощью программы в виртуальном магазине iTunes корпорации Apple, сообщает BBC.

Приобретя Shazam, Apple сможет устранить посредника и сэкономить на комиссионных. Эта сделка также поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы, так как приложение может отключить перенаправление потребителей к другим музыкальным магазинам, включая Spotify или Google Play Music, что усилит позиции Apple Music

В настоящее время Spotify имеет 60 млн подписчиков, а Apple Music - всего 27 млн.

Кроме того, ожидается, что Apple может расширить применение распознавания звука в Shazam в рамках голосового помощника Siri. Интеграция Siri с Shazam работает с iOS 8, появившейся в сентябре 2014 года, но за последние годы существенных изменений не было.

Системы Amazon и Google уже обеспечивают распознавание аудио- или видеофрагментов с целью дальнейшей покупки в интернет-магазинах.