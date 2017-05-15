Британские спецслужбы советуют крупным компаниям и организациям готовиться к масштабным кибератакам на этой неделе, передает Financial Times. Предупреждение от спецслужб поступило менее чем через 48 часов после того, как вирус WannaCry распространился по всему миру. Согласно имеющимся данным, более 1,3 млн компьютерных систем все еще уязвимы перед WannaCry, который сумел заблокировать деятельность больниц, транспорта и крупного бизнеса. По информации Европола, 200 тыс. компьютеров в 150 странах были инфицированы во время первой волны кибератаки WannaCry. "Недавняя атака находится на беспрецедентном уровне, потребуется сложное международное расследование, чтобы выявить виновных", - сообщили в агентстве. Так, разведывательные агентства в Европе и США предупреждают крупные компании и организации о том, что угроза вымогательства, а именно распространения вредоносного программного обеспечения, которое шифрует жесткие диски и требует денег за доступ к данным, может обостриться. Напомним, ранее сообщалось, что создатели вируса WannaCry получили 42 тыс. долларов от своих жертв через систему Bitcoin. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные платежей. Как пишет издание, создатели вируса, заразившего компьютеры в более чем ста странах мира, требовали от своих жертв выкупа для разблокировки системы в размере 300 долларов в биткоинах.

