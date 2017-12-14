Disney купит компанию 21st Century Fox за $52 млрд

Walt Disney заявила, что покупает компанию медиамагната Руперта Мердока 21st Century Fox за $52,4 млрд. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По условиям сделки Disney также получает активы, принадлежащие Fox: 39% спутникового канала Sky, киностудию 20th Century Fox, канал National Geographic и подконтрольные медиакомпании в других странах.

Вместе с этим компании Disney перейдут права на популярные франшизы, куда, в числе прочих, входят "Люди Икс", "Аватар", "Симпсоны".

Кроме того, за счет покупки Disney увеличит свою долю в стриминговом сервисе Hulu, которым до этого владели несколько компаний - Disney, Fox, Comcast и Time Warner.

За собой Fox оставит только новостной и спортивный каналы, на основе которых будет создана новая компания.

После сделки компания 21st Century Fox объявила, что не намерена отказываться от покупки оставшихся 61% канала Sky, которая была запланирована до этого. Антимоннопольные службы США проверяют эту сделку на предмет соблюдения плюрализма в медиа. Покупка должна быть завершена до 30 июня 2018 года. В этом случае телеканал Sky полностью перейдет под контроль Disney.

Продажа группы компаний Fox прервет полувековое расширение бизнеса 86- летнего медиамагната Руперта Мердока.

В 21 год он получил в наследство от отца австралийскую газету, создав после этого крупнейшую в мире медиаимперию.

Теперь Мердок от скупки активов переходит к продаже. Это неожиданный шаг, так как предполагалось, что бизнесмен передаст их своим сыновьям, Джеймсу и Лаклану.