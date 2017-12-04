Доступ американским СМИ в Госдуму будет запрещен уже на этой неделе

Госдума на текущей неделе запретит американским СМИ проходить в здания нижней палаты парламента РФ, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в руководящих структурах Госдумы.

"Решение о запрете американским СМИ иметь доступ в Госдуму нижняя палата парламента РФ примет уже на этой неделе", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила журналистам, что запрет на доступ в Госдуму журналистам всех американских СМИ может начать действовать с 6 декабря.

"Это решение начнет действовать с момента принятия решения Государственной думой", - сказала она.

О.Савастьянова пояснила, что постановление Госдумы вступает в силу после подписания председателем палаты и, как ожидается, если Госдума проголосует и примет соответствующее постановление, то председатель подпишет его в тот же день, в среду, 6 декабря.

Глава комитета пояснила, что российские журналисты, которые работают в Госдуме, аккредитовываются самой палатой, иностранные же журналисты получают аккредитацию в МИД РФ и на основании этой аккредитации получают доступ в Госдуму.

"После такого решения (решение Госдумы о запрете доступа в Думу американским журналистам) мы уже с МИД будем отрабатывать эти вопросы с организационной и технической стороны", - сказала О.Савастьянова.

Госдума после принятия решения о закрытии доступа в палату американским журналистам во взаимодействии с МИД определится с перечнем конкретных журналистов и изданий, которым такой доступ будет закрыт, добавила она.

В то же время сообщалось, что запрет на вход в Госдуму журналистам, представляющим США, может коснуться 21 средств массовой информации этой страны.

Согласно списку аккредитации, опубликованному на официальном сайте МИД РФ, именно столько СМИ аккредитовано внешнеполитическим ведомством РФ от США.

Среди них агентства Bloomberg, Associated Press и Platts, газеты New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Washington Times, Christian Science Monitor. Из американских телеканалов при МИД РФ аккредитованы CNN, CBS, ABC, HBO, из радиостанций - "Голос Америки", радио "Свобода", National Public Radio.

Также аккредитованы в РФ американские журналы Newsweek, Atlantic, Hollywood Reporter, Orthodox Word, Road To Emmaus, фотоагентство VII Photo Agency.