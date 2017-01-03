EX.UA возобновил работу на домене FEX.NET

Украинский файлообменник EX.UA, объявивший о прекращении работы 16 ноября, перезапустился на домене FEX.NET.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - сообщается на сайте EX.UA.

Как отмечается в сообщении, владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на новом домене c тем же логином и паролем доступа.

Среди возможностей нового сервиса названы анонимный обмен файлами любого формата и размера, автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания, система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов, а также почта @fex.net. Срок хранения объекта с файлами составляет 7 дней, с момента создания ключа.

EX.UA отмечает, что в течении двух месяцев также планируется реализовать дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания.

"Для первых 100 тыс. украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит $1 за 1ТБ в месяц", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре украинский ресурс EX.UA сообщил о решении прекратить свою работу и попросил всех пользователей изъять файлы из своих архивов до 30 ноября 2016 года. В ресурсе отметили, что за последний год EX.UA довелось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т.ч. и на межгосударственном уровне), DDOS атаки, которые подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе. В EX.UA считают, что их ресурс работал в правовом поле, однако "не всем нравилась такая трактовка законодательства".

Ранее, оперативники департамента киберполиции Национальной полиции Украины пресекли деятельность группы пиратских онлайн-кинотеатров, в частности онлайн-ресурса FS.TO, после обращения правообладателей - участников Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America) и ряда украинских правообладателей о нарушении авторских и смежных прав.