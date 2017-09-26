Президент Интерпола, заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй заявил, что новая волна научно-технической революции поставила мир перед беспрецедентными вызовами преступности. Об этом он сказал на открытии 86-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, передает ictnews.az. "Новая волна научно-технической революции уж наступила. Беспилотники уже широко используются во всех сферах. Через 50 лет более половины автомобилей на дорогах будут беспилотными. Через 20 лет квантовые компьютеры, возможно, смогут взломать все существующие в настоящее время пароли", - отметил он. По словам президента Интерпола, эти новые явления изменят не только жизнь людей, политическую и социально-экономическую ситуацию в мире, но и модели совершения преступлений. "Все страны стоят перед лицом беспрецедентных за последнее столетие вызовов преступности. С 2000 по 2016 год в мире произошло около 70 тысяч террористических атак, а международное сообщество до сих пор не нашло эффективного реагирования на них", - подчеркнул Хунвэй. Глава Интерпола также добавил, что ежегодно совершается около 170 миллионов киберпреступлений, процент раскрываемости которых составляет лишь "одну тысячную доли", а экономический ущерб от преступлений ежегодно превышает 445 миллиардов долларов. Напомним, в январе эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе подготовили ежегодный доклад о глобальных рисках Global Risks Report 2017. Согласно ему, отсутствие доверия и конфликты между государствами, вероятность стихийных бедствий, увеличение пропасти между доходами населения, киберпреступления, теракты и существенное увеличение числа вынужденных мигрантов - вот самые вероятные риски, с которыми человечество может столкнуться в этом году.

