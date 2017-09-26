Социальная сеть Facebook будет заблокирована в Российской Федерации, если не исполнит требования закона РФ о хранении персональных данных. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает РИА. "Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нету - в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - сказал Жаров. Он добавил, что Роскомнадзор будет добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. По его словам, Facebook продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона. "Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", - заключил глава ведомства. Отмечено, что закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.

