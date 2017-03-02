Facebook начал использовать искусственный интеллект для выявления склонных к суициду пользователей

Социальная сеть Facebook начала использовать искусственный интеллект для идентификации пользователей, которые могут быть склонны к суициду. Об этом сообщает ВВС. Как сообщается, Facebook разработал алгоритмы, которые анализируют сообщения пользователей и их комментарии на записи. Отмечается, что после идентификации пользователя, у которого есть склонность к суициду, его данный будут направлены команде исследователей. Кроме того, отмечается, что соцсеть активно сотрудничает с несколькими организациями по охране психического здоровья, действующими в США. Пользователи Facebook имеют возможность связываться с ними посредством мессенджера. Такая новация знаменует собой первое использование AI технологии для просмотра сообщений по сети после того, как основатель Facebook Марк Цукерберг объявил в прошлом месяце, что соответствующие алгоритмы могут использоваться для идентификации сообщений террористов.

