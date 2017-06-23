Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой мессенджера Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову и попросил предоставить его данные о Telegram, в противном случае ведомство заблокирует мессенджер на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В открытом письме Жарова говорится, что все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера "исчерпаны".

"Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации", - сообщается на сайте ведомства.

По словам Жарова, требование к Павлу Дурову "одно, и оно простое": ведомство просит его заполнить присланную Роскомнадзором анкету и передать сведения о мессенджере. После этого его внесут в реестр организаторов распространения информации. В письме указано, что пока команда разработчиков не направляла информацию о мессенджере.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - подчеркнул Жаров.

Если команда Telegram не предоставит сведения, то доступ к мессенджеру будет ограничен на территории России, отмечает Жаров. Как сообщается в заявлении, блокировка будет длиться до тех пор, пока Telegram не предоставит необходимые сведения.

"Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации", - сказано в обращении главы Роскомнадзора.

Ранее Жаров предупредил, что планирует обратиться к Павлу Дурову лично и попросить предоставить в ведомство информацию о мессенджере.

Как сообщалось, администраторы Telegram-каналов предупредили о возможной скорой блокировке мессенджера в РФ.