Google покупает часть производителя смартфонов HTC за 1,1 млрд долларов

Американская компания Google покупает часть тайваньского производителя смартфонов HTC за 1,1 млрд долларов, передает AFP со ссылкой на сообщение компаний о сделке. В частности, по условиям сделки Google поглотит часть смартфонного бизнеса HTC. Также сообщается, что часть сотрудников HTC, которая разрабатывает смартфоны Pixel, перейдут на работу в Google. Американский IT-гигант получит неисключительную лицензию на все объекты интеллектуальной собственности HTC, необходимые для разработки будущих устройств Pixel. Также сообщается, что часть разработчиков смартфонов останется и у HTC, чтобы помочь выпустить еще один флагман тайваньской компании, которая заявила о намерении сократить модельный ряд и сосредоточиться на выпуске премиальных устройств. Напомним, ранее сообщалось, что Google намерен купить тайваньского производителя смартфонов. Тайваньская газета Commercial Times объясняет, что HTC покупают, чтобы увеличить ресурсы для одновременной разработки ПО, облачных технологий и смартфонов. По данным газеты, переговоры между двумя компаниями должны завершиться к концу 2017 года.

