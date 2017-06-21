Компания Google вводит новую политику, по борьбе с террористической контентом, в связи с которой YouTube-каналы религиозного характера подвергнутся ряду ограничений.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на публикацию Google, переведенную проектом "MediaSapiens", всемирно известная компания определила четыре основных направления работы, которые помогут выявить и изъять, а также помешать разместить видео в YouTube, которые нарушают правила компании. Как известно, YouTube - это одна из платформ компании Google.

Третий из указанных направлений предусматривает, что "позиция компании относительно видео, которые явно не нарушают правила сервиса, также станет более жесткой". Такими компания Google считает видео, которые размещают YouTube-каналы религиозного направления.

"Видеоролики религиозного характера будут сопровождаться предупреждением для пользователей. Кроме того, их нельзя будет монетизировать, они не будут попадать в блок рекомендованных видео, под ними нельзя будет оставлять комментарии, ставить им оценки", - отмечает в своем блоге компания Google.

Таким образом, от просмотра видео авторы не будут получать материальной награды за просмотры - так как монетизация будет запрещена. Кроме того, видеоролики, вероятно, будет пересматривать меньшее количество зрителей, ведь они не будут попадать в список рекомендованных. Также станет невозможным публичное выявление собственного видения зрителей - отсутствие возможности комментировать и оценивать видео.