Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину "Богатырские русские сказки" и "Илья Муромец и Соловей- разбойник: сказки о русских богатырях", а также еще 16 российских книг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

В частности, кроме "Богатырских русских сказок" в Украину запретили ввозить российскую книги: "Большая энциклопедия школьника" (Шон Конноли), "Сталинград" (Энтони Бивор), "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать" (Надежда Жукова), "Путешествие на Восток наследника цесаревича" (Эспер Ухтомский), "История Росийского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Росийского государства. Ордынский период. Часть Азии" (Борис Акунин), "Записки княгини Дашковой" (автор не указан), "Мемуары" (Княгиня Мария Павловна), "Дневник. 1917 - 1919" (Барон Будберг), "Дневник 1873 - 1882" (Дмитрий Милютин), "Воспоминания" (Анна Вырубова), "Химия" (Майлен Константиновский), "Звёзды на небе" (Эллина Быстрицкая), "Михаил Кутузов: стратегия победы" (автор не указан), "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" (Борис Соколов) и "Записные книжки дурака" (Евгений Сатановский).