ГПУ подозревает 24 украинских IT-компании в отмывании около 350 млн долларов

Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и арестовал имущество 24 украинских IT-компаний. Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года. Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги". Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставлении гражданам доступа к играм в виртуальном казино "Пари-Матч" в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты (как известно, игорный бизнес запрещен в Украине-ред.). Но и это еще не все, фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

