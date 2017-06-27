Хакерская атака: Государственные органы, крупные банки, «Киевэнерго», «Нова пошта» и «Укртелеком» уже подверглись хакерской атаке
2017-06-27 15:44
Локальные компьютерные сети крупнейших отечественных банков, сети энергокомпании «Киевэнерго», «Укртелекома» и «Новой пошты» пострадали от хакерской атаки. Жертвами атаки становятся и сети других компаний. По данным представителей компаний, чтобы обезопаситься, владельцы отключают интернет и связанные с ним сервисы.
Как сообщают источники в компаниях, компьютеры оказались заражены вирусом, с алгоритмом схожим WannaCry (вирус вымогатель).