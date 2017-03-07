IIPA рекомендовал правительству США приостановить льготы для Украины при отсутствии прогресса в борьбе с пиратством

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) рекомендовал Управлению торгового представителя США в 2017 году оставить Украину в перечне стран-нарушителей прав интеллектуальной собственности Priority Watch List, а также постепенно приостановить или отменить льготы для нее, если украинская власть не продемонстрирует прогресс в решении проблем обеспечения интеллектуальной собственности.

Об этом отмечается в отчете альянса, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

IIPA также предлагает Кабинету министров и Верховной Раде Украины внедрить четыре приоритетных правовых реформы: ввести в действие закон "О коллективном управлении", внести изменения в закон об авторском праве и в Уголовный кодекс относительно пиратской видеозаписи в кинотеатрах, осуществить полную имплементацию договора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) об интернете, принять законопроект № 3081-д, который содержит все необходимые изменения для обеспечения эффективной процедуры противодействия интернет-пиратству.

Согласно отчету, Украина в 2016 году сделала позитивные шаги по борьбе с пиратством. В частности, был закрыт пиратский сайт ex.ua, правоохранители ликвидировали ресурс fs.to. Между тем, в отчете отмечается, что страна остается ключевой проблемной страной в регионе по обеспечению прав интеллектуальной собственности. Украина продолжает принимать некоторые из крупнейших пиратских сайтов в мире, обслуживая IP, распространяют нелегальный контент на глобальную аудиторию.

"IIPA еще в 2011 году советовал правительству изменить систему преференций для Украины. С учетом текущих обстоятельств, альянс рекомендует правительству США постепенно приостановить или отменить льготы для Украины, если прогресса в решении проблем обеспечения интеллектуальной собственности не будет ", - отмечается в отчете.

Как сообщалось, Торговое представительство США в мае 2015 года опубликовало "Список 301", в котором Украина была включена в перечень стран-нарушителей прав интеллектуальной собственности – в раздел Priority Watch List наряду с 12 другими странами. В документе США призвали Украину к эффективным мерам для легализации программного обеспечения в госорганах. Эту проблему, наряду с непрозрачным администрированием сбора роялти и неэффективной борьбой с распространяющими "пиратский" контент-ресурсами, США назвали основными.

Украина получила статус самой "пиратской" страны еще в 2013 году, однако санкции к ней не применялись из-за сложной политической ситуации.

Законопроект №3081д "О государственной поддержке кинематографии в Украине" регулирует досудебную процедуру борьбы с пиратством в интернете.

П.Порошенко 18 ноября 2016 года воспользовался правом вето и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом 22 сентября 2016 года закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" (№3081-д). 5 декабря 2017 года глава государства на встрече с украинскими кинематографистами пообещал всестороннюю поддержку в скорейшем принятии указанного закона.