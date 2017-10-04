Американская технологическая компания Intel может закрыть представительство в Украине. Об этом сообщает AIN со ссылкой на свои источники. Так, на днях партнеры, сотрудничающие с локальным офисом, получили письмо с просьбой вернуть образцы продукции "в связи с ликвидацией компании "Интел Украина". Тем не менее, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, украинское юрлицо Intel пока не прибывает в процессе ликвидации. "Компания не комментирует свои бизнес-решения. Состоянием на 4 октября в работе украинского офиса ничего не поменялось", - отметил руководитель представительств компании в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита. Как известно, украинское подразделение Intel было основано в 1992 году, а с начала двухтысячных в его зону ответственности также попали Беларусь и Молдова. Напомним, ранее Intel назвала размер инвестиций в компании, занимающиеся исследованиями и разработками в сфере искусственного интеллекта. В частности, по словам исполнительного директора Intel Брайана Кржанича, сумма вложенных средств в такие стартапы превышает 1 млрд долларов. В частности, получателями инвестиций стали Mighty AI, Data Robot и Lumiata.

