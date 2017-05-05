Интернет-пиратство остается серьезной проблемой в Украине - офис торгового представительства США

Ситуация с соблюдением прав интеллектуальной собственности в Украине остается сложной, несмотря на некоторые успехи в борьбе с пиратством, отмечается в ежегодном отчете "Специальный отчет 301" (Special 301 report), опубликованном Офисом торгового представительства США (USTR).

"Довольно много организаций-нарушителей продолжают свободно работать в Украине, собирая авторские гонорары, но, не распределяя их законным правообладателям", - отмечается в документе.

Согласно ему, в США рассчитывают, что в ближайшее время украинская власть доработает и примет законопроект относительно совершенствования деятельности организаций коллективного управления по сбору роялти.

В отчете также обращается внимание, что Украина не достигла достаточного системного прогресса в сокращении использования нелицензионного программного обеспечения, хотя предварительные шаги были ею предприняты.

"В конкретных государственных ведомствах удалось достигнуть определенных успехов в сокращении использования нелицензионного программного обеспечения, однако, похоже, не существует централизованного подхода или достаточных средств, выделенных для перехода правительства на авторизованное программное обеспечение", - отмечается в отчете.

Согласно ему, интернет-пиратство остается значительной проблемой в Украине и подпитывает пиратство на других рынках. В частности, пиратские фильмы, созданные в результате незаконной видеозаписи, выставляются в интернете, что наносит рынку ущерб.

"Однако в этом году сайт ex.ua, был закрыт, кроме того, сотрудники правоохранительных органов закрыли fs.to, один из крупнейших пиратских сайтов в Украине. Несмотря на это, другие сайты продолжают работать за пределами Украины, в том числе extratorrent.cc и MP3VA.com", - уточняется в отчете.

Как сообщалось, USTR оставил Украину в перечне стран - основных нарушителей прав интеллектуальной собственности (Priority Watch List).

Эксперты USTR положительно оценили отдельные меры, принятые Украиной в направлении улучшения защиты прав интеллектуальной собственности. Среди прочего, в офисе одобрительно отзываются о принятии в 2016 году законодательной базы, направленной на создание Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности, который должен начать свою работу в сентябре 2017 года. Положительный отзыв американских экспертов получило решение о ликвидации Государственной службы интеллектуальной собственности, которая в течение длительного времени подвергалась критике за непрозрачную и ангажированную деятельность.

По информации МЭРТ, сдержанный положительный отзыв получило также решение относительно совершенствования деятельности организаций коллективного управления по сбору роялти, включая соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития при содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности при участии представителей международных организаций в сфере коллективного управления и экспертной среды. Отдельно в спецдокладе отмечается принятие Верховной Радой закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине" как отражения новой политической воли страны относительно решения проблемных вопросов в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Ранее, международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) в марте рекомендовал USTR оставить Украину на текущий год в Priority Watch List, а также постепенно приостановить или отменить льготы для нее, если украинская власть не продемонстрирует прогресс в решении проблем обеспечения прав интеллектуальной собственности.

Украина получила статус самой "пиратской" страны еще в 2013 году, однако санкции к ней не применялись из-за сложной политической ситуации.