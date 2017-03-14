Кабмин намерен создать национальную телекомсеть и защищенные дата-центры для госорганов в 2017г

Кабинет министров Украины намерен создать национальную телекоммуникационную сеть и защищенные дата-центры (центры обработки данных) для потребностей государственных органов в 2017 году.

Согласно распоряжению правительства №155 от 10 марта, соответствующие меры предусмотрены планом мероприятий на 2017 год по реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

В текущем году планируется создать защищенные дата-центры для нужд государственных органов, прежде всего, субъектов сектора безопасности и обороны, финансового, энергетического, транспортного секторов.

В мае планируется обеспечить повышение уровня ответственности должностных лиц госорганов, учреждений и организаций за невыполнение требований законодательства в сфере защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах, за нарушение требований по информированию в установленном порядке о несанкционированных действиях (кибератаках) в отношении государственных информационных ресурсов.

Кроме того, в мае планируется внедрить ограничительные меры в отношении использования в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры программного и аппаратного обеспечения, разработанного компаниями, которые находятся под контролем государства-агрессора.

В первом квартале 2017 года планируется разработать механизм дополнительного поощрения специалистов, задействованных в сфере кибербезопасности и киберзащиты, которые работают в структурах сектора безопасности и обороны, прежде всего путем совершенствования системы оплаты их труда, внедрения других средств стимулирования.

Согласно плану, Госспецсвязи и СБУ в первом квартале должны подать Кабмину перечень информационно-телекоммуникационных систем объектов критической инфраструктуры государства с целью его утверждения.

В 2017 году планируется организовать и провести оценку состояния защищенности государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры.

План также предусматривает мері по ограничению участия каких-либо субъектов хозяйствования, находящихся под контролем государства-агрессора, в мероприятиях по обеспечению информационной и кибербезопасности, в том числе усиление государственного контроля за состоянием криптографической и технической защиты информации по ограничению использования продукции, технологий и услуг таких субъектов.