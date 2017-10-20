Капитализация ИТ-корпорации Microsoft превысила 600 млрд долларов на бирже NASDAQ. Об этом сообщает Мarketwatch. Сообщается, что в четверг, 19 октября, на момент закрытия торгов акции компании Microsoft торговались на уровне 77,91 долларов за бумагу, капитализация компании составляла 601,1 млрд долларов. Как отмечается, последний раз компания стоила дороже 600 млрд долларов 3 января 2000 года, когда акции ИТ-компаний находились на пике - пузырь доткомов непрерывно рос в течение пяти лет. Однако 10 марта 2000 года капитализация высокотехнологичных компаний резко упала, а индекс NASDAQ рухнул в полтора раза и вернулся на прежние позиции лишь в 2015 году. Напомним, что компании Apple, Google и Microsoft возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира в 2017 году. Согласно отчету Interbrand, стоимость лидера рейтинга - бренда Apple повысилась на 3%, до 184,15 млрд долларов. Google прибавил за год 6%, до 141,70 млрд долларов, а бренд Microsoft, занимающий третье место, подорожал за год на 10%, до почти 80 млрд долларов.

