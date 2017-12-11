Фильм "Киборги" установили рекорд сборов за уикенд для украинских фильмов в сумме 8,186 млн грн, сообщил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

"Фильм "Киборги" установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд – 8 186 701 грн", - написал Ф.Ильенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Госкино поздравил всех, кто сделал такой успех возможным.

В.Ильенко отметил, что, например, другой украинский фильм "Dzidzio Контрабас" за первый уикенд собрал 7,65 млн грн.

Как сообщалось, украинский фильм "Сторожевая застава" за первый уикенд собрал 8,184 млн грн.

4 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что последним украинским фильмом, который он смотрел, была лента "Сторожевая застава", он также намерен посмотреть фильм "Киборги".