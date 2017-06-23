"Киевстар" подаст жалобу НКРСИ на спам от lifecell

Мобильный оператор "Киевстар" намерен подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на оператора мобильной связи lifecell из-за рассылки абонентам "Киевстар" большого количества SMS с никому не принадлежащих номеров, сообщил президент компании Петр Чернышов.

"lifecell отправляет нашим абонентам десятки тысяч SMS в день с номеров, которые никому не принадлежат, с так называемых, "мертвых душ". Эти номера еще не закреплены за клиентом – вам приходят SMS от никого. Считаю, что "Лайф" открыл суперспам – не просто сообщение, которое клиент не просил, а еще и с ничейных номеров... Это абсолютно незаконно, и мы подаем жалобу в НКРСИ", - написал на свей странице в сети Facebook в пятницу.

Ранее lifecell начал рассылку абонентам других операторов SMS с предложением бесплатно получить SIM-карту со аналогичным телефонным номером с кодом lifecell.

Как сообщалось, ранее lifecell обратился в НКРСИ из-за нарушения требований законодательства о телекоммуникациях со стороны мобильного оператора "Киевстар", в виде не приема им коротких SMS-сообщений от абонентов lifecell.

В пресс-службе "Киевстар" эти обвинения отвергали.